Dünya çapında siber kırmızı alarm! Kritik açık kurumları vurdu: Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan acil

Dünya genelinde internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin altyapısını oluşturan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, küresel çapta siber kriz yarattı. Avrupa'da devlet kurumları ve üniversiteler tedbir amaçlı sunucularını kapatırken, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kamu kurumları başta olmak üzere tüm sistemlerde güvenlik taraması başlatıp acil önlem çağrısında bulundu. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber Sabah Ajansı ekranlarında kurumları ve vatandaşları bekleyen tehlikeleri tek tek anlattı.