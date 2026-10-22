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Tahran'da sembolik Trump hapishanesi kuruldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tahran'da sembolik Trump hapishanesi kuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump kılığına giren bir oyuncu, reklam panosu biçiminde tasarlanan sembolik hapishanede parmaklıklar ardına konuldu. Trump'ın hareketlerini taklit eden oyuncu çevredekilerin ilgisini çekerken, fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle bölgede araç trafiği yoğunlaştı. Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na ve Sirik'teki bir düğün evine yönelik saldırılarını hatırlatan ifadelere de yer verildi.

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