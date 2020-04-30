İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak

Son dakika haberine göre: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu. Bilindiği üzere sağlıkçılar yasak günlerinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordu.