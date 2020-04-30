30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Son dakika haberine göre: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu. Bilindiği üzere sağlıkçılar yasak günlerinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bursa'da akılalmaz manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
İstanbul Valisi duyurdu: Sağlıkçıların çilesi bitti
Korona gölgesinde düğünler nasıl olacak?
Korona gölgesinde düğünler nasıl olacak?
Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!
Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!
Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
Elazığ şehidini son yolcuğuna uğurladı
Ölüm ile yaşam arasındaki o an!
Ölüm ile yaşam arasındaki o an!
İkinci dalgayı uyandırmadan...
"İkinci dalgayı uyandırmadan..."
Bayrampaşa'da virüs riski yüksek mi?
Bayrampaşa'da virüs riski yüksek mi?
İşte İstanbul'daki silahlı çatışmanın görüntüleri!
İşte İstanbul'daki silahlı çatışmanın görüntüleri!
Eyüpsultan'da virüs riski yüksek mi?
Eyüpsultan'da virüs riski yüksek mi?
Ümraniye'de virüs riski yüksek mi?
Ümraniye'de virüs riski yüksek mi?
Ataşehir'de virüs riski yüksek mi?
Ataşehir'de virüs riski yüksek mi?
Daha Fazla Video Göster