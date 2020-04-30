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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Taksi seferleriyle sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak
Son dakika haberine göre: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu. Bilindiği üzere sağlıkçılar yasak günlerinde ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordu.
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