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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne?

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05.05.2020
Son dakika haberi... Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci günü de İstanbul'da araçlar yola çıktı. Haftanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu haritasında trafiğin saat 09.00 itibariyle yüzde 18 olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ikinci günü de işe gidenler araçlarıyla yola çıktı. Trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen yoğunluk, haftanın ikinci günü saat 09.00 itibariyle yüzde 18'lere çıktı. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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