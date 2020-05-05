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Son dakika: İstanbul güne yağmurla uyandı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? |Video

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05.05.2020
Son dakika haberi... İstanbul’da dün etkili olan yağış bugün de devam ediyor. Yağış nedeniyle araç trafiği yoğunlaşırken, yağmurla birlikte rüzgarın da etkili olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da 2 gündür etkili olmaya devam eden yağış sürüyor. İstanbullular bugün yine güne yağmurla uyandı. Yağış nedeniyle araç trafiği olumsuz etkilenirken, yağmur nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Araç sürücüleri yavaş ve dikkatli bir şekilde seyirlerine devam etti. Dışarı çıkan ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların da şemsiyeyle yağmurdan korundukları görüldü. Öte yandan rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı | 5 Mayıs 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI | 5 MAYIS 2020 HAVA DURUMU

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