12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Esenler’de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenler’de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2021 22:09
Güncelleme:12.01.2021 22:09
Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, evden kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Gören telefona sarıldı! Bir ton...
Gören telefona sarıldı! Bir ton...
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar bitmiyor
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar bitmiyor
Dehşeti yaşattı! Arkasından gizlice yaklaşıp...
Dehşeti yaşattı! Arkasından gizlice yaklaşıp...
Başkan Erdoğan amatör futbolcuların sorunları dinledi!
Başkan Erdoğan amatör futbolcuların sorunları dinledi!
Banklar buz tuttu
Banklar buz tuttu
Alım için son fırsat...
"Alım için son fırsat..."
Tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
Tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
Eren operasyonu başlatıldı
Eren operasyonu başlatıldı
Kısıtlamadan kaçan kişi böyle kaza yaptı
Kısıtlamadan kaçan kişi böyle kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster