Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.



Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.