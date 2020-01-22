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22.01.2020
Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinden ilk görüntüler...
Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.
İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.
Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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