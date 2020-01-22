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22.01.2020

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinden ilk görüntüler...

'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.

Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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