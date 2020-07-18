Son dakika: İstanbul Bağcılar'da polise silahlı saldırı! Yaralı polisler var

Son dakika haberi; İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Yaralanan polisler bölgeye çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası polis ekipleri helikopter destekli operasyon başlattı. Operasyonda 3 şüpheli kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına aldı.

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.



Kaynak: AA