10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Bağcılar'da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı

İstanbul Bağcılar'da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2021 01:31
Güncelleme:10.12.2021 01:31
İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesleri duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebek sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol etmek için bahçeye indiklerinde yeni doğmuş bebeği görünce şaşkına döndü. Apartman bahçesindeki bebeği alarak ilgilenen vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Apartmana gelen sağlık ekipleri bebeği alarak kontrol amaçlı hastaneye götürürken, polis ekipleri ise bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.



"BEBEĞİ GÖRDÜM PLASTİK GİBİ DURUYORDU"
Bebeği bulan Murat Muslu, "Akşam yemeğini yedikten sonra balkon çıktım bir hava alayım dedim. O esnada bir bebek sesi duydum. Serkan benim komşum onu aradım bir bebek sesi geldiğini söyledim o da bana kedi olabileceğini söyledi. Çünkü bizim arka bahçede çok fazla kedi oluyor. Ama benim içim yine rahat etmedi inip bakacağım dedim. Daha sonra girdim bahçeye bebeği gördüm ama plastik gibi duruyordu. Ben hala arkaya doğru yürüyordum bir baktım bebek sesi benim önümden geldi. Daha sonra tabi polisi ve ambulansı aradık. Bebeğin alt kısmında muhtemelen anneye ait çamaşırlar bulunuyordu. Bebek yaşıyordu. Bizde içerden battaniye alarak üstünü örttük. Muhtemelen ben gitmeden on beş yirmi dakika önce dünyaya gelmişti. Orası tenha bir yer muhtemel akşam saatlerinde karanlık çökünce oldu" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı
İstanbul'da kan donduran olay! Doğurup bahçeye attı
Hastanın kafasında unutulan malzeme ölümüne sebep oldu
Hastanın kafasında unutulan malzeme ölümüne sebep oldu
Öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü 12 yaralı
Öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü 12 yaralı
Şehidin naaşı memleketine getirildi
Şehidin naaşı memleketine getirildi
Polisten nefes kesen operasyon: Dinamit ele geçirildi
Polisten nefes kesen operasyon: Dinamit ele geçirildi
Kanlar içinde kalan ata yük çektirdi
Kanlar içinde kalan ata yük çektirdi
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Yaralı haldeki at yük arabasını çekmekte zorlandı
Yaralı haldeki at yük arabasını çekmekte zorlandı
Kırmızı ışık ihlali sonlarını getiriyordu!
Kırmızı ışık ihlali sonlarını getiriyordu!
Hayranlarına kötü haber!
Hayranlarına kötü haber!
Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi!
Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi!
Eşinin yanındaki erkeği yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca eşini bıçakladı
Eşinin yanındaki erkeği yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca eşini bıçakladı
Daha Fazla Video Göster