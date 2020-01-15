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15.01.2020

Son dakika: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! 3'ü ağır 29 kişi yaralandı

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı muhabiri Yalçın Çelen kazaya ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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Yolcu otobüsü devrildi 3'ü ağır 29 kişi yaralı
Yolcu otobüsü devrildi 3'ü ağır 29 kişi yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
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