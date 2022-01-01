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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 01.01.2022 23:27
Güncelleme:01.01.2022 23:30
Son dakika haberi: Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Oğlaközü Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Haydar Kesekler yönetiminde ki 19 AAC 894 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Recep Kirazlı yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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