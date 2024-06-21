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SON DAKİKA I Siirt Havalimanı çevresinde yangın: Ekipler bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 00:50
Son dakika haberleri... Siirt Havalimanı çevresinde yangın meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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