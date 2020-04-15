Son dakika: Hatay'da deprem! Depremin büyüklüğü ve şiddeti ne kadar? İşte son depremin detayları |Video

Son dakika haberi... Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 10.40'ta gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 15 Nisan son depremler listesi...