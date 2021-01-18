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Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

DHA
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Giriş: 18.01.2021 17:31
Güncelleme:18.01.2021 17:37
Son dakika haberi... Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü.

Son dakika haberi... Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü.

Son dakika: Hakkaride çığ düşme anı kamerada SON DAKİKA: HAKKARİ'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA
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Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
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