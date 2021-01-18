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Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Son dakika haberi... 'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari- kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Olay, saat 16.00 sarılarında Hakkari kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde mevkiinde meydana geldi.

Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Bölgede sabah satlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Dağı'nın zirvelerindeki kar yığınlarının inmesine neden oldu.

Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş da çığın düştüğünü görünce hemen cep telefonu ile görüntü çekti.

Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Çığın düşmesi saniye saniye kameraya yansırken, bu sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü.

Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca kara yoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tüneller olası faciayı önledi.

Son dakika: Hakkari'de çığ düşme anı kamerada

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