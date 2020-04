Son dakika haberi... Ramazan öncesi et fiyatları nasıl? Kırmızı ete zam var mı? |Video

Son dakika haberi... Mübarek Ramazan ayı öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için pazarlara ve marketlere akın ederken en önemli ve en çok talep gören ürünlerden biri de et ürünleri. Peki Ramazan öncesi et fiyatları nasıl? Kırmızı ete zam var mı? A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Ankara'da Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını aktardı.

