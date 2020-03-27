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27.03.2020

Koronavirüsün en acı yüzü! Suudi doktor babanın görüntüleri yürekleri yaktı |Video

Suudi Arabistan’da koronavirüs (corona virüsü) hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde kendisine sarılmak isteyen küçük oğluna 'uzak durmasını' söyleyip ardından gözyaşlarına boğuldu. Yürek yakan anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs vaka sayısının 1012'ye yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs hastalarıyla ilgilenen bir doktor eve döndüğünde, sarılmak için kendisine doğru koşan küçük oğluna 'uzak dur' diyerek, oğlunun kendisine sarılmasını engelledi.


Doktor baba daha sonra yere çöküp ağlamaya başladı. Doktor babanın koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamadığı ve gözyaşlarına boğulduğu o anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda 'duygusal' yorum aldı.

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