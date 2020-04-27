Koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları ne durumda? Uzman isim A Haber'de uyardı: Aşıdaki en büyük sorun... |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Dünyada bu konuda yarış devam ederken en gelişmeler merak ediliyor. Koronavirüs aşısı bulunduğunda hayat boyu koruyacak mı? Koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Koronavirüse karşı zafer ne zaman kazanılacak? Farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Çoşkun Usta, A Haber canlı yayınında koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları hakkındaki son gelişmeleri anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Dünyada bu konuda yarış devam ederken en gelişmeler merak ediliyor. Koronavirüs aşısı bulunduğunda hayat boyu koruyacak mı? Koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Koronavirüse karşı zafer ne zaman kazanılacak? Farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Çoşkun Usta, A Haber canlı yayınında koronavirüs aşısı ve ilaç çalışmaları hakkındaki son gelişmeleri anlattı.

VİRÜSE KARŞI AŞI YARIŞLARI

Usta'nın konuşmasının satır başları;

Büyük bir hızla ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. Oxford'daki çalışma insanlar aşamasında ikinci faz dediğimiz. Bundan sonra da tek faz kalıyor bir dönem sonra daha artık çok önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Aynı şekilde Çin'de önemli gelişme var. Onlar da sağlıklı insanlar üzerinde deniyorlar. Türkiye'de de gelişmeler virüsü izole edip virüsle ilgili hayvan çalışmaları başladı.

AŞI BULUNDUĞUNDA HAYAT BOYU KORUYACAK MI?

Aşıdaki en büyük sorun mutasyon. Mutasyona uğrayan yeni bir mikropla karşılaştığımızda eskiden bir aşı varsa bir aşı söz konusuysa bunu etkinliğinde bazı sorunlar yaşanabilir. Ama çapraz reaksiyon dediğimiz durumlarda var şu anda aşı bulduk diyelim ve yeni bir form ortaya çıktı çapraz reaksiyonlarla da yeni bir etkinlik ortaya çıkabilir. Örneğin mersteki herhangi bir aşı bulunabilseydi veya sarsla ilgili olarak belki çapraz yöntemle olumlu etkileri olabilecekti. Fakat mutasyona uğraması aşı geliştirilmesi açısından önemli bir sorundu. Uzun süreli de olabilir kısa süreli de. Yapılan çalışmalarla bu soruların yanıtları cevap bulacak.