Aşı çalışmalarından olumlu sonuç çıkacak mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çilingiroğlu, ‘’Aşının çalışıp çalışmadığını en azından toplumun belli bir kesiminde deneyeceğiz. Şimdi herkes diyecek ki ‘’herkeste çalıştığını nereden biliyorsun?’’ zaten hiçbir aşı herkeste yüzde yüz çalışmıyor ki, grip aşısı olup grip olan insan yok mu?’’ ifadelerini kullandı.