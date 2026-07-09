Emine Erdoğan lider eşlerini ağırladı: Çankaya Köşkü'nde First Lady'ler zirvesi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Erdoğan, lider eşleriyle "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur." dedi.