Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 8. yılı: Türkiye hangi kazanımları elde etti?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen yürürlüğe girmesinin 8. yıl dönümünde, sistemin Türkiye'ye kazandırdığı tarihi dönüşüm ve parlamenter sisteme göre sağladığı büyük avantajlar mercek altına alındı. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, yeni sistemle birlikte Türkiye’nin bir "istikrar adası" haline geldiğini, bürokratik oligarşinin kırıldığını ve uluslararası arenada oyun kurucu bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Avşar, sistemin toplumsal uzlaşıyı zorunlu kılarak daha kapsayıcı bir siyaset anlayışını beraberinde getirdiğini ifade etti.