ABD ve İran arasında savaş çanları: Körfez alev alev!

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla son yılların en kritik seviyesine ulaştı. Amerikan ordusunun İran'daki stratejik askeri tesisleri vurmasının ardından Tahran yönetimi, misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini bombaladı. İran Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin ise yaralandığını duyururken; bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.