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06.04.2020

Köpek voleybolculara taş çıkarttı! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor. Berntsen'e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

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