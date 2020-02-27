İstanbul Bayrampaşa'da polise saldıran şahıs yakalandı! Dehşet anları kamerada |Video
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin olaydan sonra metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığını devamında ise taksiye binerek Okmeydanı Örnektepe Mahallesine gittiğini belirledi. Şüphelinin burada aynı saatlerde meydana gelen evde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste bulunan S.Ç.'ye olayın görüntülerini izletti. S.Ç. görüntülerdeki kişinin oğlu Abdulsamet Ç. (24) olduğunu beyan etti. Abdulsamet Ç., Beyoğlu Örnek Mahallesinde polisin üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Abdulsamet Ç.'nin yapılan sorgusunda "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" konularından suç kayıtları olduğu tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.