22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.03.2020

Isparta'da bankta oturan yaşlılara "sulu" ikaz! Neye uğradıklarını şaşırdılar |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, vatandaşlar da sokakta gördükleri yaşlılara farklı tepkiler gösteriyor. Isparta'da yaşanan olayda bankta oturan yaşlı vatandaşlar verilen tepkiyle neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o anlar...

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince vatandaş kendi önlemini almak zorunda kaldı. Isparta Kaymakkapı ve Hükümet Meydanında yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan da tepki geliyor. Belediye, yaşlılar banklara oturmasın diye şerit çekerken bazı vatandaşlar ise kuralları çiğnemeye devam edince vatandaştan da tatlı sert bir uyarı geldi. .Dün öğle saatlerinde Isparta Belediye İşhanı önünde banklarda oturan kişilere yukarıdan atılan su görüntüleri bir vatandaşın kamerasına yansıdı.



Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş biranda neye uğradığını anlayamadı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki yaşlı vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı! İşte o görüntüler |Video KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER |VİDEO
İstanbullular evde kal çağrısına uyuyor mu? İşte Pazar sabahı Arnavutköy sahilinden görüntüler |Video İSTANBULLULAR "EVDE KAL" ÇAĞRISINA UYUYOR MU? İŞTE PAZAR SABAHI ARNAVUTKÖY SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜLER |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
İstanbullular evde kal çağrısına uyuyor mu?
İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu?
Evde yapılabilecek egzersizler neler?
Evde yapılabilecek egzersizler neler?
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Bu gecede hangi dualar edilmeli?
Bu gecede hangi dualar edilmeli?
Virüse karşı bol su tüketin Uzman isim uyardı
"Virüse karşı bol su tüketin" Uzman isim uyardı
Fırsatçılar virüs sonrası limon fiyatlarını arttırdı
Fırsatçılar virüs sonrası limon fiyatlarını arttırdı
Daha Fazla Video Göster