Son dakika haberi... İran'dan getirilen Türkler Ankara'da! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması |Video

Son dakika haberi... İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının Ankara'ya gelmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirten Bakan Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Esenboğa Havalimanı'ndan detayları bildirdi.

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve hava yolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak hava yoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK



İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.



Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.



Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."