İran'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi |Video

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran’daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Detaylar A Haber ekranlarında...

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran'daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.



Vali Mehmet Emin Bilmez, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bilmez, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yoktur. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.