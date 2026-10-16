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Ayazağa'da sel felaketi! Uzmanından taşkınlara karşı “Sünger Şehir” çözümü
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayazağa'da sel felaketi! Uzmanından taşkınlara karşı “Sünger Şehir” çözümü

İstanbul'da 84 yılın en yüksek yağışının kaydedildiği belirtilen sağanak, Sarıyer Ayazağa'da sele neden oldu. Cendere Deresi'nin taşmasıyla araçlar sürüklenirken, A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ile Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, felaketin yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Dere yatakları, kapalı menfezler ve betonlaşmanın taşkınlardaki etkisine dikkat çeken Şen, yağmur suyunun toprakta tutulmasını hedefleyen “Sünger Şehir” modelinin önemini anlattı.

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