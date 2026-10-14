-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuktan acı haber! O anlar kamerada
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuktan acı haber! O anlar kamerada

İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Önceki Video
Ayazağa'da alt geçidi su bastı! A Haber bölgede
Ayazağa'da alt geçidi su bastı! A Haber bölgede
Sarıyer'de yollar göle döndü, vatandaşlar halatla karşıya geçti
Sonraki Video
Sarıyer'de yollar göle döndü, vatandaşlar halatla karşıya geçti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar