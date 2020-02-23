İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Türkiye-İran sınırındaki deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.