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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Türkiye-İran sınırındaki deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 11:11
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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

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İran'da korkutan deprem! Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

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