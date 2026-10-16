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120 milyonluk "change oto" vurgunu! Çaldıkları araçların fotoğraflarını duvara asmışlar
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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120 milyonluk "change oto" vurgunu! Çaldıkları araçların fotoğraflarını duvara asmışlar

İstanbul merkezli 4 ilde, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 61 ayrı olayda yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilirken, adreslerdeki aramalarda pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. Bazı şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı ortaya çıktı.

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