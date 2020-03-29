İngiliz mucit koronavirüse karşı yer altında yaptığı sığınağa çekildi |Video

İngiltere'de yaşayan genç mucit ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için evinin bahçesinde yer altında bir sığınak inşa etti. Çelik yapı inşa edilip yapılan sığınakta ise yok yok. İşte o sığınak...

İngiltere'de yaşayan genç mucit 5 sene boyunca arka bahçesinde çelikten sığınak inşa etti. Colin Furze isimli adam, koronavirüs (corona virüs) salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı.

SIĞINAĞI EĞLENCE MERKEZİNE ÇEVİRDİ

Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.

Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.