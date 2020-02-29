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29.02.2020

Son dakika haberi... İdlib şehitlerimize hakaret eden alçağın yakalandığı iddia edildi | Video

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından şehitlerimize hakaret eden video paylaşan PKK sempatizanı Özel Harekat tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

PKK sempatizanı olan ve TikTok'ta çeşitli videolar çeken kişi İdlib'deki Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçiğimize dil uzattı. Akşam saatlarinde sosyal medyada büyük bir tepkiyle yayınlanan görüntüler üzerine birçok kişi emniyet güçlerini harekete geçmeye davet etti.

PÖH'ÜN EVİNDEN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gelen tepkiler sonrası Polis Özel Harekat'ın şehitlerimize dil uzatan alçağın yaşadığı evi tespit ederek gözaltına aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşan videoda şehitlerimize hakaret eden PKK'lı alçağın gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağlayarak yalvardığı görüldü.

Emniyet yetkilileri konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Cevdet Cevdet

Polis Özel Harekatın eli ayağı dert görmesin inş allah. hepinizin elerinden öperim. Bunun gibi vatan hainlerine dersini verin.

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evet0
hayır0
cevapla 29.02.2020 13:20
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