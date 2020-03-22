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22.03.2020

Futbolun yıldızlarında koronavirüse karşı evde kal çağrısı! |Video

Koronavirüsle mücadele sosyal izolasyon en önemli tedbirlerden. Bu kapsamda vatandaşlara "#Evdekal" çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya futbol dünyasının yıldızlarından da bir destek geldi. Evlerinde çektikleri tuvalet kağıdı sektirme videolarını paylaşan yıldızlar sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri paylaştı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den, Lionel Messi'ye kadar işte futbol yıldızlarından #Evdekal çağrısı...
Sağlık çalışanlarından ‘evinde kal’ çağrısı |Video SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 'EVİNDE KAL' ÇAĞRISI |VİDEO
Koronavirüsüne karşı 14 gün kuralı nedir? İşte evde dikkat edilmesi gerekenler KORONAVİRÜSÜNE KARŞI '14 GÜN KURALI' NEDİR? İŞTE EVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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