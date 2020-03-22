Futbolun yıldızlarında koronavirüse karşı evde kal çağrısı! |Video

Koronavirüsle mücadele sosyal izolasyon en önemli tedbirlerden. Bu kapsamda vatandaşlara "#Evdekal" çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya futbol dünyasının yıldızlarından da bir destek geldi. Evlerinde çektikleri tuvalet kağıdı sektirme videolarını paylaşan yıldızlar sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri paylaştı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den, Lionel Messi'ye kadar işte futbol yıldızlarından #Evdekal çağrısı...