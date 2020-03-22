- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Futbolun yıldızlarında koronavirüse karşı evde kal çağrısı! |Video
Koronavirüsle mücadele sosyal izolasyon en önemli tedbirlerden. Bu kapsamda vatandaşlara "#Evdekal" çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya futbol dünyasının yıldızlarından da bir destek geldi. Evlerinde çektikleri tuvalet kağıdı sektirme videolarını paylaşan yıldızlar sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri paylaştı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den, Lionel Messi'ye kadar işte futbol yıldızlarından #Evdekal çağrısı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.