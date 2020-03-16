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Çekirgeler İran'ı istila etmişti! O ilimizde görüldü |Video
Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Çin'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biride, çekirge sürüsünün Türkiye'ye gelip gelmediği oldu. Hakkari Yüksekova'da esnaflık yapan bir vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü.
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