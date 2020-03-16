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16.03.2020

Çekirgeler İran'ı istila etmişti! O ilimizde görüldü |Video

Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Çin'de görülen çekirge istilasının İran ve Irak'ta da görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biride, çekirge sürüsünün Türkiye'ye gelip gelmediği oldu. Hakkari Yüksekova'da esnaflık yapan bir vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü.
Çekirge istilası İrana yönelmişti! O ilimizde görüldü ÇEKİRGE İSTİLASI İRAN'A YÖNELMİŞTİ! O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

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