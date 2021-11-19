19 Kasım 2021, Cuma
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SON DAKİKA HABERİ: Ankara’daki patlamaya ilişkin flaş sözler: Sanki deprem olmuş gibi
Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Altınok patlamanın şiddetine ilişkin ise “Ciddi bir patlama var, sanki deprem olmuş gibi…” ifadelerini kullandı. 2’ü ağır olmak 6 kişinin yaralandığını belirten Altınok, yaralılardan 2’sinin çocuk olduğunu belirtti.