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19.02.2020
Ankara Çubuk'ta vahşet! Eşini boğarak öldürdü |Video
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şükran T. (35) , evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.
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