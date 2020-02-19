Ankara Çubuk'ta vahşet! Eşini boğarak öldürdü |Video

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şükran T. (35) , evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.