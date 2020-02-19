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19.02.2020

Ankara Çubuk'ta vahşet! Eşini boğarak öldürdü |Video

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şükran T. (35) , evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.
Ankara Çubukta vahşet! Eşini boğarak öldürdü ANKARA ÇUBUK'TA VAHŞET! EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

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