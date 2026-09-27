Balık mevsimi başladı: Hangi balık ne zaman yenir?

Vücut için önemli besin kaynaklarından biri olan balığın doğru mevsimde tüketilmesi de önem taşıyor. Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı bu günlerde balık sezonu yaklaşırken, tezgahlardaki çeşitlilik de artıyor. Peki hangi balık hangi mevsimde tüketilmeli, şu anda tezgahlarda hangi balıklar var? A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Ahmet Işık balık tezgahlarındaki son durumu görüntüledi. Balıkçı Coşkun Aslan, hangi mevsimde hangi balıkların daha lezzetli olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini anlattı.