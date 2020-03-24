Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 1872'ye yükseldi | 24 Mart 2020 Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 24 Mart 2020 Salı gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 343 kişi artarak 1872'ye yükselirken, 7 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 44'ye yükseldi.