Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 1529'a yükseldi | 23 Mart 2020 Pazartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 23 Mart 2020 Pazartesi gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 1529 olurken,7 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 37'ye yükseldi.