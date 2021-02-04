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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…
Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.