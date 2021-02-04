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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

DHA
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Giriş: 04.02.2021 17:12
Güncelleme:04.02.2021 17:24
Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah… SON DAKİKA: EVLERİNİN HAVUZUNDA GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜLER! KORKUNÇ ANLAR ANBEAN KAMERADA! DEV TİMSAH…
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