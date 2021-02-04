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04 Şubat 2021, Perşembe
Haberler Galeri Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…
Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…
Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 17:25