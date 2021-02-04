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Haberler Galeri Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Son dakika haberi… Sabah uyandıklarında evlerinin arka bahçesinde bulunan havuzda gördükleri dev timsah karşısında dehşete düştüler! Kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 17:25
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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Olay, Güney Afrika'nın Kuzey Batı Eyaleti'ndeki Moedwil bölgesinde meydana geldi.

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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Yerel saatle 01.53 sıralarında timsah, bir ailenin evinin arka bahçesinde bulunan havuza girdi.

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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Sabah uyanan aile, havuzda gördükleri timsah karşısında şaşkına döndü.

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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Aile, yetkilileri arayarak yardım istedi.

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Son dakika: Evlerinin havuzunda görünce dehşete düştüler! Korkunç anlar anbean kamerada! Dev timsah…

Yerel medya uzmanların timsahı çıkararak doğal yaşama saldığını aktardı.