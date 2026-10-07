Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İkilinin İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.