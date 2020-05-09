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Son dakika: Erzurum’da baharı beklerken kış geri geldi! Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı |Video

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09.05.2020
Erzurum baharı beklerken kışa geri geldi. Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. A Haber muhabiri Erzurum'daki son durumu canlı yayında aktardı.

Erzurum'da Mayıs ayında bahar beklenirken kış geri geldi. Kent merkezine yağan lapa lapa kar her yeri beyaza bürüdü.

MAYIS AYINDA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Erzurum'da 2 gündür etkili olan sağanak yağmur yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Evlerinden hazırlıksız çıkanlar ise bahar mevsiminde kar şaşkınlığı yaşadı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
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