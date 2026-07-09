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Buzdolabı patladı mutfak savaş alanına döndü

Yozgat'ta bir evin mutfağındaki buzdolabı gece yarısı patladı. Ortaya çıkan görüntü, savaş alanını aratmadı.

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