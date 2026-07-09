Ege'de dengeleri değiştiren NATO Zirvesi: Atina'nın F-35 ve jet motoru paniği

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin yankıları komşu Yunanistan'da geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın diplomatik zaferi ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki dev adımları, Atina yönetiminde "ikinci planda kalma" endişesini zirveye taşıdı. Zirve boyunca Ankara'da oldukça "alçak tonlu" bir politika izlemek zorunda kalan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'ya döner dönmez F-35 ve KAAN'ın jet motorları konusunda Washington-Ankara hattındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek ABD Kongresi'ni işaret etti.