Orta Doğu'da hareketlilik! İran'daki saldırı Hürmüz savaşına evrilebilir

ABD'nin Tahran'a yönelik başlattığı saldırı dalgasıyla Orta Doğu'da yeniden tansiyon yükseldi. İran'ın birçok kentinde patlamalar yaşanırken ateşkes umudu yerini savaş tehlikesine bıraktı. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç İran'daki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bercan Tutar, İran savaşının Hürmüz savaşına evrildiğini belirterek, Avrupalı liderlerin Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında duracağını ifade ederek "Trump'ın eli güçleniyor" ifadelerini kullandı.