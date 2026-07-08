Aile Bakanı Göktaş ve Olena Zelenska'da anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti.