Yazın gizli tehlikesi: Kulak iltihabı

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuz ve denizler, bazı vatandaşlar için sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen "yüzücü kulağı" vakalarında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kulakta ağrı, kaşıntı ve tıkanıklık gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, havuz kullanırken kulak sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz ile Kameraman Furkan Ali Özer, konunun detaylarını aktardı.