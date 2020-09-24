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Son dakika: En zehirli yılan türlerinden! Kendisine saldırınca boğazından yakaladı .
Son dakika haberi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.
Son dakika haberi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.