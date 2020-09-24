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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: En zehirli yılan türlerinden! Kendisine saldırınca boğazından yakaladı .

Son dakika: En zehirli yılan türlerinden! Kendisine saldırınca boğazından yakaladı .

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Giriş: 24.09.2020 11:49
Güncelleme:24.09.2020 13:40
Son dakika haberi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.

Son dakika haberi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.

En zehirli yılan türlerinden! Kendisine saldırınca boğazından yakaladı EN ZEHİRLİ YILAN TÜRLERİNDEN! KENDİSİNE SALDIRINCA BOĞAZINDAN YAKALADI

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